Dal 7 novembre al 6 dicembre, su Sky Atlantic - Gangster (canale 111), nasce un pop-up channel dedicato ai migliori crime drama

In occasione del debutto – il 16 novembre su Sky e NOW TV - della nuova stagione di Fargo, si accende, al canale 111, SKY ATLANTIC GANGSTER, un pop-up channel dedicato all’universo dei gangster e ad alcuni fra i più iconici crime drama.

Da sabato 7 novembre, si parte con una programmazione interamente a tema per raccontare il mondo dei gangster in svariate declinazioni. In onda, grandi titoli italiani come Romanzo Criminale, a cui Roma fa da sfondo e che racconta le vicende della Banda della Magliana; Faccia d’Angelo, il cui titolo fa riferimento a Felice Maniero, lo storico boss della Mala del Brenta, l’organizzazione criminale mafiosa nata in Veneto negli anni ‘70. Le due serie tratte dai romanzi di Roberto Saviano: ovviamente, le quattro stagioni di Gomorra e ZeroZeroZero, la serie italo-franco-statunitense di Stefano Sollima che ha portato sullo schermo l’impero mondiale della cocaina e tutto ciò che vi gravita intorno: politica, vite, soldi, morte. Storie che hanno fatto sognare non soltanto il pubblico italiano, ma che sono state apprezzate anche a livello internazionale.

La selezione di Sky Atlantic Gangster comprende anche Gangs of London, che racconta delle contese tra bande rivali e altre organizzazioni criminali nella odierna Londra; I Soprano, la serie vincitrice di ben 82 premi e 211 nomination, con protagonista Tony Soprano, boss della mafia italo americana del New Jersey e la sua famiglia; The Wire, il cult HBO di David Simon che racconta, con realismo e durezza, il rapporto della società americana con il crimine legato al traffico della droga; Boardwalk Empire, la serie ambientata ad Atlantic City durante gli anni del proibizionismo e, infine, Warrior, la serie tratta dagli scritti di Bruce Lee, ambientata durante le guerre Tong alla fine del 1870 a San Francisco e che ha come protagonista Ah Sahm, un prodigio del Kung fu.

Oltre alle serie tv, il nuovo pop-up channel Sky Atlantic Gangster propone una pellicola cinematografica fra le più apprezzate recentemente: L’Immortale, il grande successo targato Cattleya e Vision Distribution, vincitore del Nastro d’Argento come Miglior Regista Emergente per Marco D’Amore.

Tutti i titoli saranno disponibili fino al 6 dicembre, anche On Demand su Sky e in streaming su NOW TV.