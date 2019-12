Ci ha lasciati Johannes Scholten ex braccio destro di Johannes Rau.

E' stato il braccio destro di Johannes Rau negli anni d'oro della SPD, anni di risultati economici e politici ma anche di grande prova per la Germania, l'Europa ed il Mondo

Alla vigilia della festività di San Nicola ci ha lasciati Johannes Scholten. Giurista ed economista, Consigliere Ministeriale per il dicastero di Economia del Land Nord Rhein Westphalen (Ruhr Gebiet) durante la presidenza di Johannes Rau di cui è stato amico e braccio destro. Rau ha conquistato la maggioranza assoluta al LandsTag per la SPD nel 1980 ed è Presidente del Land dal 1978. Johannes Scholten è con Rau nel 1980, 1985 e 1990 quando per tre volte la SPD conquista la maggioranza assoluta, e nel 1982 ed 83 Rau è per due volte Presidente del BundesRat. Sono anni di successi economici ma anche anni difficili in cui la “Guerra Fredda” è all'apice, ci sono le più grandi manovre NATO dal dopoguerra.

La Polonia è agitata dagli scioperi del movimento Solidarnosc il cui leader Lech Walesa ha il sostegno anche di Papa Giovanni Paolo II. In URSS alla forza militare si contrappone una netta crisi del Paese in pressochè tutti i settori ed al potere, dopo la morte di Breznev e la breve parentesi di Andropov, arriva Michail Gorbaciov nuovo segretario del PCUS. E' il primo leader sovietico a denunciare apertamente sia in URSS che all'estero la fatiscenza del sistema sovietico e a lanciare, in occasione del 27° Congresso del PCUS, la necessità di un rinnovamento globale e radicale: la Perestroika.

L'Occidente e la BundesRepublik in prima fila, Paese di frontiera, si interrogano a fondo sulle reali intenzioni e sulla credibilità del nuovo numero uno del Patto di Varsavia. Questo il contesto in cui si svolge il “Nationaler ParteiTag” della SPD cui Johannes Scholten ha invitato anche me e mi ha concesso l'onore di stringere personalmente la mano a Johannes Rau. Tuttavia, Johannes Scholten non è solo votato alla politica ed all'economia: è un grande appassionato della natura e dell'Africa dove si reca spesso. Il suo impegno “Nature” lo ha portato alla presidenza del DVB, il Deutscher Vogelschutz Band, l'ente per la protezione dei volatili cui si è sempre dedicato con ardore. Altra passione è stata la scrittura: prosa e poesia, dove ha lasciato diversi volumi.

francesco latteri scholten