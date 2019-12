COP25 | CLIMA da pazzi nonni e nipoti ribelli

"Sono un ribelle, solo così posso guardare i miei nipoti negli occhi" I nipoti? FridayForFuture alla COP25 a Madrid c'erano le voci dei giovani sul fronte del cambiamento climatico Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Carlon Zackhras, Kisha Erah Muaña, Arshak Makichyan, Rose Whipple, Hilda Flavia Nakabuye, Angela Valenzuela...

"sono un ribelle, solo così posso guardare i miei nipoti negli occhi"

Peter Cole e Marko Stephanov sono stati 22 ° giorni in sciopero della fame con questo cartello appeso, una delle loro azioni per il clima, fuori della sede del Partito conservatore britannico. Lily Cole - modella, autrice e sostenitrice della Environmental Justice Foundation - ha visitato gli scioperanti per prestare il suo sostegno e afferma: “Oggi volevo venire, solidale con il professor Peter Cole e Marko Stephanov, che sono in sciopero della fame da tre settimane, chiedendo al nostro governo maggiori impegni politici per il clima.

Questi nonni di 76 e 67 anni - e centinaia di altri scioperanti della fame in tutto il mondo - si sentono così disperati per la crisi climatica che rischiano di danneggiare la propria salute per conto delle generazioni più giovani. Meritano di essere ascoltati.È sorprendente che nelle tre settimane in cui Peter e Marko sono rimasti fuori, non un parlamentare conservatore li abbia incontrati o abbia parlato con loro. È stato altrettanto inquietante che i leader del partito conservatore e della Brexit non abbiano partecipato al recente dibattito sul clima.Come concordato dal 97-99% degli scienziati, i cambiamenti climatici indotti dall'uomo e la perdita di biodiversità minacciano la vita come la conosciamo.

Il gruppo intergovernativo di esperti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha chiesto un cambiamento "urgente e trasformativo" per evitare gli impatti peggiori dei cambiamenti climatici e numerosi sondaggi mostrano che la maggioranza degli inglesi si senta molto preoccupata.In questo momento critico, abbiamo bisogno di una coraggiosa e ambiziosa gestione politica da parte di qualsiasi futuro governo. È incoraggiante vedere che la maggior parte dei principali partiti politici del Regno Unito si sono uniti per intensificare e attuare importanti impegni sul clima e preoccuparsi che il nostro attuale governo, in attesa di rielezione, non lo abbia fatto.Potremmo vivere in un momento politico di divisione, ma garantire che il nostro ambiente - il nostro sistema di supporto vitale - abbia la priorità non è una questione partigiana o ideologica. Respiriamo tutti la stessa aria. Le voci dei nostri bambini e delle nostre comunità non dovrebbero essere ignorate."