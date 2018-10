Aida al Carlo Felice | "Prima gli italiani" per fare i neri all’Aida: accade anche questo a Teatro

Al Teatro Carlo Felice di Genova ci sarà l’Aida, dal 2 al 16 dicembre, opera indimenticabile di Giuseppe Verdi. Gli interpreti principali sono Radamès ed Aida, lui capo delle guardie egizie, lei schiava etiope.

Da Liguria notizie :" I responsabili della Fondazione Teatro Carlo Felice ieri hanno annunciato di avere scritturato 15 migranti, che già usufruiscono dei benefici del sistema di accoglienza, per far parte del cast dell’Aida di Giuseppe Verdi in programma dal 2 al 16 dicembre prossimi.

Per la prima volta in Italia una fondazione lirico-sinfonica impiega richiedenti asilo o beneficiari della protezione internazionale e accade a Genova, in Liguria, città e regione dove gli elettori hanno votato il cambiamento dal vecchio centrosinistra al nuovo centrodestra a trazione leghista.I giovani migranti sarebbero stati trovati e contattati direttamente dai responsabili del Carlo Felice, attraverso onlus e coop che sul territorio si occupano di accoglienza.

Secondo quanto risulta, questo ruolo veniva tradizionalmente assegnato a giovani non necessariamente di colore e poi, per esigenze di scena, veniva eventualmente usata una “maschera” ossia un po’ di trucco.Pertanto, la decisione del teatro genovese ha già scatenato le prime polemiche.“Richiedenti asilo – ha dichiarato su Fb il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega) – quindi, almeno alcuni, ancora in attesa di sapere se otterranno o meno lo status di rifugiato, scritturati come comparse e assunti con regolare contratto. Sul tema presenterò un’interrogazione presso il Consiglio Regionale della Liguria per approfondire i vari aspetti della vicenda, soprattutto per sapere se la stessa opportunità di lavoro è stata data ai cittadini italiani… si vorrà risparmiare sul trucco?”.

Frank Amoah, originario del Gambia. Il Secolo XIX racconta pure che il Teatro Carlo Felice tra circa 15 migranti, come comparse nel ruolo dei guerrieri africani, ha scelto anche un ragazzo richiedente asilo ospitato al Cas di Recco , originario del Gambia. Quindi la Lega, con il suo capogruppo in consiglio regionale Franco Senarega, ha dichiarato: «Conosco tanti che cercano di lavorare nei teatri italiani e non ci riescono Sono stati assunti per fare le comparse 15 migranti lasciando a casa 15 italiani disoccupati... Non credo che il Carlo Felice avrebbe avuto difficoltà ad acquistare del cerone nero».



Su Levante Culture pagina FB : "mamma, ma quello non è il ragazzo che compra sempre la focaccia da Tossini?""ma va, un rifugiato al Carlo Felice? però in effetti ci somiglia un bel po'...."Dopo Idrissu e Sibiri pirati sulla passeggiata di Recco, un altro recchelinonero dà prova delle sue capacità artistiche.Frank Amoah, ma a Recco x tutti è FRANK FOCACCIA Si vede che l'aria del Golfo Paradiso stimola la creatività..."

